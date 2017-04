Plus d'infos sur l'exposition Chateau De Vincennes

Ouvert de 10h à 18h15 du 1er avril au 30 septembre et de 10h à 17h15 du 1er octobre au 31 mars. Fermé les 01/01, 01/05, 01/11, 11/11 et 25/12.

Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union Européenne et POUR TOUS LE 1ER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS DE NOVEMBRE A MARS.Billet valable 1 an à compter de la date d'émission. ACCES COUPE-FILE !Redécouvrez le donjon médiéval de Charles V restauré !Résidence royale du XIIème au XVIIIème siècle, le château de Vincennes a conservé son enceinte, ses tours médiévales, sa Sainte-Chapelle et son donjon du XIVème siècle, le plus haut d'Europe.Du XVème siècle au XIXème siècle, cette forteresse est transformée en prison, où seront détenus Fouquet, le Marquis de Sade, Mirabeau....Le nouveau parcours de visite présente ainsi l'histoire du château de ses origines au règne de Charles V, propose une reconstitution de la Salle du Trésor et dévoile la vie carcérale des prisonniers célèbres ...Exposition temporaire:NOIR ECLAIR / ZEVSDu 16 septembre 2016 au 29 janvier 2017De 10h à 17h tous les jours L'artiste contemporain ZEVS se voit confier les clés du château de Vincennes pour une exposition spécialement pensée pour le lieu : à la fois rétrospective et proposition inédite, l'exposition propose de voir l'oeuvre de l'artiste sous un jour nouveau.