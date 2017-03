Plus d'infos sur le spectacle Regarde les lumières mon amour à Vitry sur Seine

Proposé dans le cadre de "écritures du réel"

D'après le texte d'Annie Ernaux

Un journal des visites à l'hypermarché Auchan du centre commercial des Trois-Fontaines, en région parisienne.

Regarde les lumières mon amour est un relevé libre, empathique et politique, de sensations et d'observations de l'hypermarché, cet espace familier où tout le monde (ou presque) se côtoie.

Fondue dans la foule des clients, Annie Ernaux enregistre les détails du décor, les visages. Elle analyse les motifs qui l'amènent à s'y immerger, à y faire parfois l'expérience du bonheur, parfois celle de la torpeur. Elle médite sur le geste consommateur, la société d'abondance - ses trompe-l'oeil, ses impasses.

Un spectacle qui est l'occasion de composer un album sensible d'une réalité rarement élevée à la dignité artistique, car affaire de femmes. C'est aussi l'occasion de dresser un tableau, par le jeu et par les ombres, de la façon dont les clients et employés de ces hypermarchés y « font société » : comment nous sommes-nous adaptés ou avons-nous résisté à leur logique interne, leurs usages ? Quelle réalité, quels fantasmes nous habitent en ces lieux, après 40 ans de surabondance des marchandises, de diktats commerciaux, de vidéo-surveillance, de gâchis organisé ?

