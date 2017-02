Plus d'infos sur le spectacle Histoires Provisoires à Vitry sur Seine

Gare au théâtre accueille la maison du conte de chevilly-larue

Les « Histoires provisoires » ou une traversée aux côtés d'artistes engagés dans une parole qui se saisit du monde.

Pour son prochain spectacle Qui va garder les enfants ?, Nicolas Bonneau suit le quotidien de femmes politiques. En compagnie de Corinne Legoy, plume d'anciens ministres, il entre dans la fabrique du langage au service du pouvoir.

Avec Les Murs en miroirs, Sarah El Ouni et Chloé Thorey se penchent sur ces murs-frontières qui « fleurissent » ici et là. Après un premier chantier en février 2016 et un périple dans plusieurs pays, elles proposent ici une deuxième étape, entre mots et vidéo.

Avec Voyage en diagonale, Fred Pougeard et Olivier Noack, accompagnés de la sociologue Odile Macchi, prennent la tangente du côté de cette France à l'écart de l'économie mondialisée et partent à la rencontre de ceux qui ont fait le choix d'échapper à la maussaderie des temps présents.

Achille Grimaud et François Lavallée traversent ce territoire imaginaire du Western pour donner à voir avec décalage et humour un monde où la liberté n'a plus le même visage.

