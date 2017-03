Plus d'infos sur le spectacle Mille Femmes Blanches à Vincennes

ESPACE DANIEL-SORANO PRESENTE ( 1-1007093 / 2-1007042 / 3-1007041 ) CE SPECTACLE

Mille femmes américaines données en mariage à des Cheyennes en échange de... mille chevaux ! L'improbable histoire de May Dodd, Américaine rebelle, flanquée d'une Suisse-Allemande bonhomme, d'une Anglaise fantasque et de jumelles ru-sées comme des renardes, envoyées au fin fond des plaines américaines. Un tourbillon de femmes blanches aux destins singuliers entremêlés à la lente agonie du peuple cheyenne. Choc des cultures, voyage au coeur des hommes. Tous en selle ! Entre récit et interprétation aux mille facettes, la comédienne Leslie Quévet livre ici une véritable performance d'actrice. Adaptation : Guy Pauzet et Leslie Quévet / Mise en Scène : Guy Pauzet / Avec Leslie QuévetAccès handicapés, arrivée conseillée une demi-heure avant le début du spectacle, parking rue parfois compliqué car circulation difficile dans Vincennes. Accès transport en commun: à 3 min du RER Vincennes (ligne A) et à 10 min du métro Château de Vincennes (ligne 1). Station Vélib au RER Vincennes. PMR : 01 43 74 73 74