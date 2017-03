Plus d'infos sur le spectacle Les Voyages Fantastiques à Villeneuve saint Georges

LES VOYAGES FANTASTIQUES de Jules Verne à Méliès :De Ned GRUJIC Mise en scène : Ned Grujic Avec Sébastien Bergery, Kaloo Florsheimer, Alexandre Guérin, Emmanuel Leckner et Jorge Tome LES TRÉTEAUX DE LA PLEINE LUNE / LES TROTTOIRS DU HASARD A PARTIR DE 8 ANS Bienvenue sur le plateau de cinéma de Georges Méliès, qui tourne avec ses acteurs trois des plus beaux voyages inventés par Jules Verne : De la Terre à la Lune, Voyage au centre de la terre et Vingt mille lieues sous les mers. Sous vos yeux, toute l'équipe de tournage va inventer et fabriquer les accessoires destinés à créer les images qui nous plongeront dans l'illusion des fonds marins, des cratères de la lune, des fusées et des monstres de tous ordres... Inventions, trucages, magie, ombres et marionnettes se mêlent pour nous entraîner dans un voyage unique au début du 20ème siècle ! « Ils nous transportent dans les univers magiques de deux purs génies de la littérature et du cinéma naissant. Nous redevenons des p'tits bouts de chou assistant ébahis au montage d'une fête foraine.» La Parizienne « Un spectacle familial et instructif qui pourrait bien engendrer les petits Méliès de demain.» BSC news « Ned Grujic réussit la même prouesse que son aîné Méliès : quand s'achèvera la promenade merveilleuse au pays des rêves verniens, on aura l'impression qu'elle n'aura duré que le temps de l'explosion d'une bulle de savon colorée. » Froggy's delight