Plus d'infos sur le spectacle Moi Marguerite Duras Et La Mer à Villejuif

MOI MARGUERITE DURAS ET LA MERBrest, Finistère, au bout du monde... Dans un petit théâtre de quartier a lieu la première représentation de La Pluie d'été. Le jeune Christian, originaire de la ville, apprend avec stupeur que l'auteure, Marguerite Duras, va assister à la représentation.Il doit lui parler, lui dire son admiration. Mais sa mère, sa timidité, la foule des spectateurs excités, tout l'en empêche. Demain, sur les lieux de son enfance, dans le petit port du Conquet, il va la rejoindre, il ira au bord de la mer avec Marguerite Duras !C'est en conteur que Christian Lucas nous emporte dans ce récit haletant et passionné d'une incroyable rencontre. Jouant tour à tour les différents personnages de cette émouvante histoire, il offre un insolite et merveilleux hommage à l'écriture de Duras.