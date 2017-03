Plus d'infos sur le spectacle Les Misérables à Villejuif

LES MISERABLESAprès Carmen et Madame Bovary, la compagnie Karyatides s'attaque au chef-d'oeuvre de Victor Hugo.Histoires d'amours et de révoltes, intrigue policière et récit social, Les Misérables est un fabuleux mélodrame, adapté ici avec beaucoup d'habileté pour le théâtre d'objets. La compagnie choisit de se concentrer sur les figures les plus marquantes : deux hommes que tout oppose (Jean Valjean, Javert), deux femmes, mère et fille (Fantine, Cosette), un éternel enfant (Gavroche).À l'aide de dizaines de santons, deux comédiennes manipulatrices nous plongent au coeur du roman. Le spectateur, placé au plus près du dispositif, est immédiatement emporté, bouleversé, édifié. Quand le rideau tombe, on en veut encore... et l'on se souvient que Victor Hugo était un génie.