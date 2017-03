Plus d'infos sur le spectacle Lenga à Villejuif

LENGAAprès NOUR et SUJET, LENGA est la troisième création du GdRA reçue au TRR. Cette compagnie invente une forme théâtrale passionnante qui s'appuie sur de longues enquêtes ethnologiques. Au GdRA, le cirque et la musique s'entremêlent avec l'amour du récit pour nous emmener à la découverte de l'humain. Un humain qui chante, danse, raconte et rêve.Christophe Rulhes et Julien Cassier s'intéressent ici à la disparition des langues. Ils invitent deux performers à jouer sur le fil de leur histoire. Lizo James, né dans un township en Afrique du Sud, est devenu artiste de cirque à 11 ans. Maheriniaina Pierre Ranaivoson a appris l'acrobatie dans la rue dès l'enfance, à Madagascar. Tous deux sont accompagnés par les témoignages de leurs grand-mères, Khosa et Merina, qui nous ouvrent les portes de leurs ethnies. Un spectacle libre et ludique chargé d'émotion et de vérité.