Plus d'infos sur le spectacle Alex Lutz à Villejuif

ALEX LUTZDans ce one-man-show très théâtral, Alex Lutz dessine une galerie de portraits savoureux. De l'ado en crise qui rêve de s'occuper des clochards “trop mignons”, à la vendeuse de fringues sans aucun tact, il nous promène à travers les âges et les professions au gré de ses impressionnantes métamorphoses. Toujours juste, parfois méconnaissable, Alex Lutz est un véritable comédien caméléon !De La revue de presse de Catherine et Liliane à ses nombreuses apparitions au cinéma, son talent n'est plus à prouver, juste à déguster !Après Bobino, les Folies Bergères, l'Olympia, le Théâtre du Châtelet... nous sommes heureux d'accueillir enfin son seul en scène au TRR.