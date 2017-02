Plus d'infos sur le spectacle Virgile, L'enéide à Nogent sur Marne

Virgile, L'Enéide Descente d'Enée aux Enfers, Amours d'Enée et Didon avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard jeudi 2 février à 20h30Descente d'Enée aux Enfers, Amours d'Enée et Didon avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard « L'Énéide » est un poème épique de Virgile en 12 chants, commencé en 29 avant J.-C. et publié inachevé sur l'ordre d'Auguste après la mort du poète et contre sa volonté. Le succès fut immédiat et retentissant. L'ouvrage, qui retrace les exploits du Troyen Enée, était étudié par tout écolier latin et la langue de Virgile a souvent servi de modèle pour l'écriture de nombreuses oeuvres fictives. « L'Enéide » est un chef-d'oeuvre légué par l'Antiquité, une véritable symphonie à l'harmonie aussi savante que limpide, d'une grâce sans mièvrerie, voilée d'une subtile mélancolie.