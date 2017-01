Plus d'infos sur le spectacle Marc Aurèle, Pensées Pour Moi-même à Nogent sur Marne

Marc Aurèle, Pensées pour moi-même avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard Les « Pensées pour moi-même » ont été rédigées en grec par l'empereur romain Marc-Aurèle, entre 170 et 180 après J.-C., souvent pendant ses campagnes militaires. Elles étaient à l'origine destinées à être détruites à la mort de son auteur. Mais elles ont dépassé le statut de simple journal intime, pour devenir un ouvrage majeur de la philosophie stoïcienne. Rédigées dans un style simple et froid, ces pensées sont une suite de courtes réflexions portant sur le devoir et la conduite du sage qui s'attache à demeurer impassible face aux erreurs et à la médiocrité des hommes.