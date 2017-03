Plus d'infos sur le spectacle En attendant Godot à Nogent sur Marne

Samuel Beckett, mise en scène Yann-Joël Collin

Egarés au pied d'un arbre dépouillé, Estragon et Vladimir s'arment de patience et se désespèrent d'attendre Godot qui ne viendra jamais. Plus de soixante ans après sa publication, « En attendant Godot » de Samuel Beckett est l'une des oeuvres les plus célèbres de la seconde moitié du 20ème siècle et sans doute l'une des plus jouées. La pièce a été traditionnellement « étiquetée » dans le théâtre de l'absurde, ce courant issu du traumatisme des deux guerres. Mais il s'agit avant tout d'une oeuvre visionnaire sur l'état du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.

Yann-Joël Collin, qui interprète aussi le rôle de Vladimir, prend le texte à bras le corps et décide de faire de la situation proposée une fin en soi en y incluant totalement les spectateurs. Sa mise en scène dépouillée inscrit les mots de Beckett dans l'immédiateté de la représentation. Nous sommes aux côtés de Vladimir et Estragon, qui nous conduisent, le rire au bord des larmes, aux frontières d'un temps qui s'est arrêté. Une lecture résolument moderne, limpide et captivante.

Site web : http://www.scenewatteau.fr

Infos réservation :

Réservations à l'accueil billetterie du Théâtre du lundi au samedi de 14 h à 19 h ou au 01 48 72 94 94