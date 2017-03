Plus d'infos sur le spectacle Candide à Nogent sur Marne

Si c'est ça le meilleur des mondes...

d'après Voltaire, mise en scène Maëlle Poésy

Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Voici la phrase que n'a de cesse de répéter Pangloss, le maître à penser du jeune Candide. Or, celui-ci est chassé du paradis où il avait grandi et doit partir à la découverte du monde et de sa triste réalité. Au fil d'une incroyable et picaresque épopée, Candide va percevoir le désenchantement qui l'entoure et conquérir sa liberté de penser.

Accumulant les astuces et trouvailles comme s'accumulent les catastrophes tout le long du parcours de Candide, Maëlle Poésy et ses comédiens mettent en branle une formidable machine à jouer, donnant l'impression d'inventer sous nos yeux les personnages, lieux et péripéties. Ils tiennent le pari de suivre tambour battant les tribulations cocasses et tragiques de notre héros décalé, donnant à voir une version jouissive de l'oeuvre de Voltaire, qui ne semble pas avoir pris une ride.

Site web : http://www.scenewatteau.fr

Infos réservation :

Réservations à l'accueil billetterie du Théâtre du lundi au samedi de 14 h à 19 h ou au 01 48 72 94 94