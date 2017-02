Plus d'infos sur le spectacle Badavlan à Nogent sur Marne

conception du spectacle Pierre Meunier

théâtre d'objets

bien sûr, mais aussi celle des idées et des esprits parfois attirés vers le bas ! L'un des deux protagonistes accepte cette force de gravitation, l'autre, au contraire, plus rebelle, veut lancer des défis aux lois de la pesanteur. C'est alors que s'engage entre eux un duel poétique sur le pesant et le léger. Avec la complicité de leur « régisseur-chuteur », Ils vont tenter une multitude d'expériences insolites sur le liquide, le solide, le gluant ou le volatile... Tout cela dans une grande proximité avec les spectateurs invités à prendre part à ces recherches.

Entre sérieux et humour, principes intangibles et rêveries décalées, Pierre Meunier amène petits et grands à apprivoiser l'univers qui les entoure. Le metteur en scène et ses comédiens ne racontent pas d'histoires mais laissent à chacun d'entre nous la liberté et le plaisir de s'en raconter à soi-même. Il s'agit de s'émerveiller de cette force d'attraction irréversible et de lever la tête pour mieux contempler la voûte céleste ou l'envol des papillons.

Un spectacle facétieux où perception et imaginaire, sensible et poétique se rejoignent et deviennent une belle nourriture pour la pensée.

Site web : http://www.scenewatteau.fr

Infos réservation :

Réservations à l'accueil billetterie du Théâtre du lundi au samedi de 14 h à 19 h ou au 01 48 72 94 94