Spectacle à partir de 6 ans.

À la frontière entre un monde enfantin et l'atelier d'un inventeur génial, Je brasse de l'air nous transporte en compagnie de drôles de machines dans un voyage intrigant et poétique hors du temps. « Ma mère n'a jamais su nager. C'est peut-être pour cela qu'elle m'a appris à voler. » Dans le clair-obscur de l'espace de jeu où les spectateurs se promènent, des machines d'acier entrent dans la lumière et s'animent tour à tour. Au coeur de ce théâtre de l'illusoire, Magali Rousseau manipule à vue des objets insolites aux rouages apparents, véritable bestiaire d'animaux fantastiques en acier, en bois, en laiton et à plumes, aux ailes fines et longues... Évoluant au milieu de ces machines poétiques et fragiles fonctionnant avec des manivelles, des pédaliers ou de la vapeur, elle interprète un texte simple, personnel et touchant, histoire d'une petite fille cherchant à s'évader d'un quotidien difficile et à rendre plus beau le monde qui l'entoure. Tout en finesse et délicatesse, Je brasse de l'air appelle enfants et adultes à prendre leur envol. à partir de 6 ans

