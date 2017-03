Plus d'infos sur le spectacle A à Vitry sur Seine

Spectacle à partir de 3 ans.

Spectacle burlesque et poétique, A interroge petits et grands sur les questions du paradis et des origines. Le public est invité à visiter une exposition sur le Paradis. En tout cas c'est ce qu'on lui a annoncé. L'espace, plongé dans la pénombre, est constellé de sellettes d'exposition. Sur certaines, d'anciennes cartes géographiques représentent l'emplacement du paradis terrestre ; sur d'autres, des sculptures de petits hommes aux pieds de racines, une maison de papier, des verres emplis d'une eau mystérieuse. Les visiteurs, enveloppés par une douce ambiance musicale, déambulent à leur rythme. Le temps s'étire. Quand soudain !...

Site web : http://www.theatrejeanvilar.com/

