Plus d'infos sur le spectacle Sweet & Swing à Villejuif

SWEET & SWINGUn décor coloré et cosy dessine un endroit où il ferait bon vivre. Mademoiselle Lily rentre chez elle, les bras chargés de trésors glanés ici et là. Nous la suivons et vivons avec elle mille et une petites péripéties dans son appartement : les portraits au mur ont la bougeotte, les fauteuils et l'abat-jour se bousculent, le goûter a des fourmis dans les pieds.Inspirée de Mary Poppins et de Fifi Brindacier, Mademoiselle Lily est un personnage haut en couleur et fantaisiste. Farfelue et généreuse, elle termine toutes ses aventures avec un sourire.Chez elle, pas de mots mais des vocalises et des chants. Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Sidney Bechet bercent son quotidien et le spectacle. C'est léger et délicieux, musical et rigolo. Une belle occasion de faire découvrir le jazz et le swing aux tout-petits.