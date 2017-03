Plus d'infos sur le spectacle Les Miserables à Ivry sur Seine

LES MISERABLESComment transposer, à la scène, le chef d'oeuvre (et pavé) de Victor Hugo par l'entremise du théâtre d'objets? La Compagnie Karyatides a choisi de centrer l'intrigue sur les personnages principaux, stylisés : Jean Valjean évidemment, Javert son éternel contraire, Fantine et Cosette, mère broyée et fille maltraitée puis sauvée, et Gavroche, figure solaire du révolté. Hommes, femmes et enfants du peuple confrontés à la figure de la répression : tous les ingrédients de l'intrigue policière, du mélodrame et de la révolution sont là. Il ne reste plus aux santons qu'à se mettre en action, dans une scénographie dépouillée, pour nous livrer l'actualité d'un grand récit populaire porté par l'espoir du soulèvement.