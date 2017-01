Plus d'infos sur le spectacle Les Ecoutes Extraordinaires à Ivry sur Seine

LES ECOUTES EXTRAORDINAIRESAvant la musique, il y a le son et tout peut faire son (les enfants, à cet égard, ne manquent pas d'imagination). Mais comment le bruit devient-il son, amplifié ou non ? Avec un bric-à-brac invraisemblable d'objets, des instruments et une console numérique, le duo Kristoff-K.Roll invite les jeunes spectateurs à explorer les coulisses de sa fabrication. On découvrira avec eux tout ce qu'on peut faire avec un micro, un haut parleur, et tous les objets d'un inventaire digne de Prévert. Un voyage dans des contrées inconnues, pour découvrir les infinies possibilités de la création sonore et de l'improvisation joyeusement électroacoustique.