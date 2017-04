Plus d'infos sur le spectacle Petit orchestre de jouets à Arcueil

Spectacle à partir de 2 ans.

Deux musiciens complices de fantaisie sonore posent leurs valises de jouets, d'objets inventés, détournés, bricolés, pour un concert de toy music qui prend la forme d'une invitation au voyage. Un répertoire globe-trotter qui se promène tantôt sur une île, tantôt au Far West, et passe avec virtuosité d'une samba à une musique médiévale des plus inattendue. Petits et grands découvrent la symphonie menée par un cochon rose, une sorcière, une guitare, un piano-jouet, une mandoline, des jouets pour chien... Un programme tout aussi surprenant qu'inattendu, mené par deux musiciens perchés au sommet de l'Himalaya !

