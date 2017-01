Plus d'infos sur l'exposition Promenons-nous dans le bois à Vitry sur Seine

Une promenade ludique et interactive au coeur du bois pour découvrir ses propriétés, son histoire et ses utilisations de façon originale et créative !

Le bois évoque la nature, un environnement chaleureux, le savoir faire artisanal... Mais ses propriétés physiques et ses qualités environnementales sont souvent méconnues. Le bois est aussi biodégradable et renouvelable, c'est le matériau du développement durable ! Il est résistant, léger et isolant. Une poutre en bois est par exemple cinq fois plus légère qu'une poutre en béton et peut résister beaucoup plus longtemps au feu que le métal.

Jeux, constructions, maquettes et échantillons permettent dans cette exposition de découvrir ce matériau unique grâce à l'expérimentation et la manipulation.

> Tester : flexibilité, résistance, poids, sonorités, isolation, température...

> Découvrir : structure, physiologie, transformations, dérivés, odeurs et essences, métiers du bois...

Culture, création artistique, réflexion et rêverie sont également au coeur de l'exposition grâce à une sculpture collective, l'impression 3D en fibre de bois et un arbre à palabres suscitant et recueillant histoires, anecdotes, poèmes...

→ Pour prolonger l'exposition, les ateliexpos Bois !

Combinant visite interactive de l'exposition et atelier créatif, cette animation de 2 heures est proposée aux enfants et familles, le week-end et pendant les vacances scolaires.

Une exposition à découvrir à partir du 5 octobre 2016 à l'Exploradôme.

→ Informations et tarifs (hors ateliexpos) :

Tous publics. À partir de 4 ans.

Du 5 octobre 2016 au 30 septembre 2017.

Plein tarif : 6€

Tarif famille (4 personnes) : 19€

Tarif réduit : 4€50 (moins de 18 ans, familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi (attestation moins de 3 mois), bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap, Vitriots)

L'accès à l'exposition permanente est compris dans le billet d'entrée.

Site web : http://www.exploradome.fr/2009-09-29-20-01-24/405-expobois.html