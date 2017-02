Plus d'infos sur l'exposition L'horizon des évènements à Arcueil

Vernissage vendredi 24 février à 18h30 Rencontre et dialogue avec l'artiste samedi 11 mars de 16h à 19h Finissage musical samedi 1er avril de 16h à 18h

« Frames » de Mathieu Chamagne - Pièce électroacoustique pour 3 interprètes et dispositif interactif de captation gestuelle suivie d'un moment d'échange avec le public. Entrée libre

Né en 1976. Nikolas Fouré vit et travaille à Rennes. « Mon intérêt pour le paysage ne s'arrête pas strictement aux formes de la nature mais à tout ce qui constitue notre environnement - notre milieu - de l'architecture à nos systèmes d'organisation sociale. Le principe numérique est une lecture essentielle à la compréhension de notre Monde aujourd'hui. Au-delà de la technologie, le concept de numérique implique une relation à l'unité et sa répétition : qu'elle soit intrinsèque à la Nature (les feuilles d'un arbre, les poils d'un pelage...), inhérente à la technique (les briques d'un mur, le calepinage du carrelage...) ou quotidienne dans nos gestes répétés. » N. F.

Ouverture de la galerie les mercredis et samedis de 14h à 19h et les jeudis et vendredis de 16h à 19h