La chorégraphe québécoise Marie Chouinard crée un ballet pour dix danseurs, inspiré du célèbre tableau de Jérôme Bosch, Le Jardin des délices. Triptyque à la fois angoissant et érotique, Le Jardin des délices est une des oeuvres emblématiques du peintre néerlandais. Le panneau de gauche, aux couleurs douces, représente Adam et Ève au jardin d'Éden, le panneau de droite, très sombre, les damnés dans les flammes de l'enfer. Au centre, on trouve Le Jardin des délices. Comme un chorégraphe s'empare d'une musique pour créer, Marie Chouinard, la grande prêtresse de la danse contemporaine québécoise, part du tableau de Bosch pour imaginer sa nouvelle création. Et met en mouvement trois actes à partir du célèbre triptyque, dans le plus pur esprit du Jardin.

