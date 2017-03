Plus d'infos sur le spectacle We Almost Forgot à Fontenay Sous Bois

WE ALMOST FORGOTYK ProjectsConception & chorégraphie : Qudus OnikekuCréation musicale : Keziah JonesTexte : Ese BrumeDanseurs : Deborah Aiyegbeni ; Sonia Al-Khadir ; Gaëlle Ikonda ; Tidiani N'Diaye ; Qudus Onikeku ; Gwen RakotovaoComédienne-conteuse : Ese Brume Peut-on faire d'un souvenir lourd, enfoui et étouffant un objet léger et gracieux ? Comment parler de ses blessures quand on ne trouve pas les mots ? Quand tout ce qu'il reste est un corps marqué du souvenir refoulé, que peut alors le mouvement ? Avec We almost forgot, Qudus Onikeku poursuit, à partir d'histoires personnelles, sa recherche chorégraphique sur la mémoire corporelle et cible particulièrement les traumatismes passés, ceux que l'on s'est efforcé d'oublier. Au plateau, six danseurs de différentes formations chorégraphiques évoluent devant un fond de scène épuré favorisant une mise hors-sol et hors-temps. Les histoires sont narrées par une comédienne-conteuse, tandis que le corps chorégraphique porte l'intensité émotionnelle. Le chorégraphe « peint » des énergies l'une après l'autre, jusqu'aÌ faire émerger un lien entre elles. We almost forgot est une rencontre entre le présent et le passé permettant l'expérience d'une catharsis pour nous délivrer de nos douleurs inexprimées. Au delaÌ de l'Histoire et de la mémoire, qu'est-ce que le passé peut encore offrir au(x) présent(s) ?