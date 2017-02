Plus d'infos sur le concert Je Suis Un Homme Ridicule à Vitry sur Seine

JE SUIS UN HOMME RIDICULELe compositeur Sébastien Gaxie et le metteur en scène Volodia Serre fusionnent les médias, se jouent des codes habituels de l'opéra et plongent le spectateur dans une transe perceptive, véritable ballet d'émotions et de sensations.Lassé du monde, détourné du suicide par une rencontre fortuite, un homme plonge dans un profond sommeil. Son rêve le conduit vers un univers utopique, un double de la Terre mais sans péché originel, un monde où les hommes vivent bons, libres et heureux. Un monde qu'il s'évertuera, bien malgré lui, à pervertir.En s'emparant de la nouvelle fantastique de Dostoïevski, les trois partenaires de cette création, Sébastien Gaxie, Volodia Serre et Pierre Roullier, directeur artistique de 2e2m, créent un opéra électronique pluridisciplinaire pour deux solistes (un comédien et un comédien-chanteur), six chanteurs et huit musiciens : vidéo, musique et lumière se mêlent au coeur d'un univers onirique et cosmique.

