Plus d'infos sur le concert Trio Fox Invite Chris Cheek Et à Vincennes

ESPACE DANIEL-SORANO PRESENTE ( 1-1007093 / 2-1007042 / 3-1007041 ) CE SPECTACLE

Formé par le guitariste Pierre Perchaud (nommé « Révélation » aux Victoires du jazz 2016) et le contrebassiste Nicolas Moreaux (prix Charles-Cros 2013) avec le batteur catalan Jorge Rossy, compagnon de route du pianiste Brad Mehldau pendant plus d'une décennie, FOX est un trio qui affectionne l'esprit de jeu et le mélange des influences, entre la liberté du jazz et des couleurs empruntées à d'autres musiques. Pour le second volet de leurs aventures musicales, ils invitent le saxophoniste américain Chris Cheek, un des grands lyriques du ténor également spécialiste du baryton qui pulse, et l'accordéoniste Vincent Peirani, nouvelle référence de son instrument, pour un voyage inspiré par le groove louisianais, le jazz des origines et le funk qui poisse le blues.- Avec : Pierre Perchaud (guitare), Nicolas Moreaux (contrebasse), Jorge Rossy (batterie), Chris Cheek (saxophone), Vincent Peirani (accordéon)Accès handicapés, arrivée conseillée une demi-heure avant le début du spectacle, parking rue parfois compliqué car circulation difficile dans Vincennes. Accès transport en commun: à 3 min du RER Vincennes (ligne A) et à 10 min du métro Château de Vincennes (ligne 1). Station Vélib au RER Vincennes. PMR : 01 43 74 73 74