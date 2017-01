Plus d'infos sur le concert Macha Gharibian à Vincennes

ESPACE DANIEL-SORANO PRESENTE ( 1-1007093 / 2-1007042 / 3-1007041 ) CE SPECTACLE

Baignant dans la musique depuis toujours, et déterminée à devenir musicienne comme son père, fondateur du groupe Bratsch, depuis l'enfance, Macha Gharibian a accompli sa vocation en devenant pianiste, au carrefour des cultures. Après des années de formation classique, elle a basculé dans le jazz à la suite d'un séjour déterminant à New York, trouvant dans cette manière d'appréhender la musique un espace de création où laisser s'exprimer son univers éclectique, marqué par les traditions de ses ancêtres arméniens, mais qui, par un chant entre folk et pop. Pianiste chanteuse, elle développe avec le sens de l'équilibre et de la lenteur, un monde poétique et envoûtant qui mérite la découverte. Avec : Macha Gharibian (piano, chant), David Potaux-Razel (guitare), Théo Girard (contrebasse), Dré Pallemaerts (batterie)Accès handicapés, arrivée conseillée une demi-heure avant le début du spectacle, parking rue parfois compliqué car circulation difficile dans Vincennes. Accès transport en commun: à 3 min du RER Vincennes (ligne A) et à 10 min du métro Château de Vincennes (ligne 1). Station Vélib au RER Vincennes. PMR : 01 43 74 73 74