Plus d'infos sur le concert L'ile De Tulipatan à Vincennes

L'ILE DE TULIPATANDans cet opéra bouffe, œuvre la plus atypique et débridée d'Offenbach, Yves Coudray s'amuse des situations cocasses, des non-sens et du mélange des genres en imposant leur pouvoir comique.La satire n’enlève rien au classicisme et à la bonne tenue de ce spectacle à la mise en scène originale, malicieuse et sans faille.