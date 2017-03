Plus d'infos sur le concert Idir à Vincennes

IDIRAuteur d'un des premiers succès world "A Vava Inouva", Idir a propulsé sur le devant de la scène mondiale la culture kabyle en tant que pionnier de la musique algérienne. Son parcours d’artiste et sa vie d’homme ne font qu’un, tant ils font corps et cohérence dans l’itinéraire d’un chanteur-musicien au succès planétaire, à l’engagement et à la sincérité intacts. Porte-voix de l’identité kabyle, ce troubadour s’installe sur les planches des salles de spectacle, insatiable militant pour la cause du peuple berbère avec ses chansons pleines d’espoir, de tolérance mais aussi de révolte. Légèrement voilée, la voix qui nous arrive toute de nostalgie pétrie est celle d’un homme qui a traversé la Méditerranée transportant dans ses bagages le souffle chaud de son pays.