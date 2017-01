Plus d'infos sur le concert 3 Droles De Gammes à Vincennes

Une chanteuse, une flûtiste et une pianiste arrivent en loge une heure avant leur concert. Entre maquillage, habillage et babillage, elles répètent leur programme musical. 3 musiciennes, mais 3 femmes avant tout ! Leur sujet de conversation favori : leurS hommeS : amis, amants, maris ... Laurence est mariée depuis des siècles à un mari ennuyeux. Aura-t-elle le courage de refaire sa vie ? Isabelle, rêveuse, mariée à un fabriquant de trottinettes envie Céline et tous ses amants. Et si elle en cachait un ? Céline dévore la vie autant que les hommes... Les apparences seraient-elles trompeuses ? De Mozart à Mireille, d'Offenbach à Boris Vian, suivez-les au fil des mots, au fil des notes... mais surtout n'oubliez pas: "Ne vous mariez pas, les filles" !!! Mise en Scène : Gaëtan Gauvain Avec : Céline Bognini (chant), Laurence Devilleger (piano), Isabelle Krief (flûte)Accès handicapés, arrivée conseillée une demi-heure avant le début du spectacle, parking rue parfois compliqué car circulation difficile dans Vincennes. Accès transport en commun: à 3 min du RER Vincennes (ligne A) et à 10 min du métro Château de Vincennes (ligne 1). Station Vélib au RER Vincennes. PMR : 01 43 74 73 74