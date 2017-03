Plus d'infos sur le concert Lucas Montagnier à Nogent sur Marne

Lucas Montagnier Le guitariste Lucas Montagnier revisite en duo ou en trio les standards de la musique populaire américaine des années 20, 30 et 40. Un périple musical qui nous transporte de Chicago à La Nouvelle-Orléans, villes emblématiques du blues et du jazz, en passant par Nashville, capitale de la country et du bluegrass, ou encore New York, épicentre de la révolution folk. En avril 2016, Lucas Montagnier sort son premier album intitulé « On My Own Playing Blues, Rags and Folk Songs ».