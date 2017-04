Plus d'infos sur le concert Sidi Bemol à Ivry sur Seine

SIDI BEMOL :CHANTS BERBERES ANTIQUESSidi Bémol n'est pas un inconnu à Ivry-sur-Seine, où il réside. Sa musique ouverte aux vents de différentes influences, qui fusionne mélodies et rythmiques traditionnelles avec les sonorités rock ou électro. En résidence au Théâtre, il travaille à une création singulière pour le grand rendez-vous annuel « Archipel Méditerranées », une exploration des mythes antiques de l'espace berbère. C'est au travers de ce spectacle-récit, chanté et conté, qu'il nous invitera à l'accompagner dans ce parcours au travers des légendes et mythologies méditerranéennes et de leurs multiples brassages. Où l'on découvre que les dieux grecs ont abordé en Kabylie !