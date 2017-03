Plus d'infos sur le concert Mehdi Kruger à Ivry sur Seine

MEHDI KRUGER : SAINT GERMAIN D'APRESFaut-il l'étiqueter slameur ou chanteur - poète ?Poète de l'urbain, diseur d'un univers fait d'asphalte mouillé,d'ambiances nocturnes, de vies paumées. Mehdi K livre destextes sombres et ciselés, du roman noir en vers. Fausse douceurdes mélodies cassées par une belle scansion, et servies pard'élégantes nappes de guitare. Une révélation douce-amère, unrejeton du slam et de la chanson rive-gauche à découvrir.