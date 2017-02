Plus d'infos sur le concert Contes Croustilleux à Ivry sur Seine

CONTES CROUSTILLEUX : LE BOUDOIR DE JEAN DE LA FONTAINEDe Jean de la Fontaine, on connait bien sûr les Fables : corbeau, renard, cigale et fourmi accompagnent toujours nos premiers pas en poésie. Mais le fabuliste a aussi écrit des Contes beaucoup moins connus et beaucoup plus coquins. C'est cette face cachée du poète qu'Antoine Sahler et Jean-François Novelli ont choisi d'adapter musicalement sous l'oeil complice et bienveillant de Juliette, qu'on ne présente plus ! Ils font de ces histoires d'innocentes jeunes filles séduites, de moines paillards et d'émoisde novices, un cabaret décalé, où les compositions d'Antoine Sahler et la voix de ténor du chanteur-diseur Jean-François Novelli nous distillent de savoureux petits récits secrets du Grand siècle.