Plus d'infos sur le concert Arthur H & Nicolas Repac à Ivry sur Seine

ARTHUR H & NICOLAS REPAC ; L'OR D'EROSUne figure de la chanson qu'on aime, dans un registre aussi séduisant que sulfureux. Avec L'Or d'Éros, lecture musicale, Arthur H et Nicolas Repac proposent une plongée dans les textes les plus sensuels de la poésie du XXème siècle. C'est du sexe, de la perte de soi dans l'ivresse du corps et des petites morts dont il est question dans ces poèmes de Pierre Louÿs, Apollinaire, Bataille, Michaux, Gherasim Luca, sur une musique aux harmonies hypnotiques et voluptueuses elles aussi. Une plongée dans l'Enfer des bibliothèques, un concert où la guitare joute amoureusement avec les mots pour savoir qui, du langage ou de la musique, sera le plus érotique.