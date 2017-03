Plus d'infos sur le Soirée Baila Salsa (concert + Bal) à Fresnes

Soirée Baila Salsa (concert + bal)

Samedi 11 mars 20h30

Tin' Del Batey + DJ G.Tumbao

L'orchestre Tin' Del Batey naît à Paris en 2008 d'un projet inspiré du «son cubano», genre musical majeur des Amériques hispaniques et de la salsa.

L'orchestre réunit des musiciens cubains et fran?ais venus de la salsa, du jazz, du funk et des musiques populaires. Fidèle aux racines, Tin' Del Batey propose un répertoire original qui conjugue des textes empreints d'humour, de poésie du quotidien, servis par une musique explosive, simple et généreuse, traversée de multiples influences, fondée sur le partage et toujours au service de la danse. Compas, calypso, merengue, salsa ou cumbia, loin d'être figée, la tradition évolue au gré de ses actualisations...

Les thèmes abordés dans les chansons, la place offerte à l'improvisation et au dialogue avec le public inscrivent résolument Tin' Del Batey dans la tradition des musiques de la Caraïbe.

Pour clore la soirée, DJ G.Tumbao proposera un bal salsa dansant et festif.

Tarif : 10 ? avec une boisson

Site web : http://mjcfresnes.org

Infos réservation :

Tél. 0146687162