Plus d'infos sur le spectacle Opera Pour Seche-cheveux à Ivry sur Seine

OPERA POUR SECHE-CHEVEUXCOMPAGNIE BLIZZARD CONCEPTTout ce que vous pouvez faire avec un sèche-cheveux, à part vous sécher les cheveux ! C'est la démonstration rigoureusement scientifique proposée par Antoine l'inventeur, à l'épreuve des expériences totalement barrées de Julien. On y jongle, on y lévite, on y prend le jus dans les prises, on y refait un monde bien plus marrant que le nôtre et on s'y trucide aussi sans se faire mal. Un univers complètement foldingue où on ne se prive de rien, où on met cul par dessus tête les objets et les pensées. Si les Monty Python avaient fait du cirque, ça ressemblerait à ça : un moment totalement déréglé dont la drôlerie côtoie l'infini. (Et cerise sur le gâteau, une expo pour étendre le domaine du déjanté, présentée lors de l'envol de saison !)