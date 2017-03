Plus d'infos sur le spectacle La Pli I Donn à Ivry sur Seine

LA PLI I DONN« Créole », c'est le maître mot de cette nouvelle création de Cirquons Flex née de la rencontre de quatre acrobates venus de l'océan Indien – Madagascar, la Réunion, et l'Afrique du Sud. Créolité des influences culturelles, et créolité des disciplines : La pli i donn brasse l'acrobatie aériennes, les langues, les images, les danses, va fouiller du côté des cérémonies traditionnelles comme des musiques d'aujourd'hui. Du vrai dialogue interculturel sans langue de bois, orchestré par Christophe Rules, musicien, performeur et ethnologue, qui bouscule les clichés exotiques pourinterroger les enjeux écologiques et climatiques à travers l'art. En créole réunionnais, « La pli i donn », ça veut dire «il pleut à verse"